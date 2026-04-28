少しずつ能登で見かける機会が増えてきたのが人気キャラクターの「ポケモン」。石川県の能登地域ではポケモンを活用したにぎわい創出が進められています。その期待される効果とは…リポート・中田 智輝 記者：「今、幕が下ろされました。ゲートにはポケモンのさまざまな絵が描かれています」のと鉄道の穴水駅で28日に披露されたゲート。奥能登の玄関口で、おなじみのポケモンたちが出迎えです。穴水町・吉