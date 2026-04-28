ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』(4月28日22:00〜スタート)のMCを務める高橋茂雄(サバンナ)、夏菜、荒川(エルフ)、森香澄の4人が、番組の見どころや、自身の結婚観などを語った。左から高橋茂雄(サバンナ)、夏菜、森香澄、荒川(エルフ)○番組独自ルールの中で気になったのは?Q.婚活ビギナー3人への印象を教えてください。高橋：ゆかさんは、共演経験がめっちゃあります。どんなゲストが来ても動じず