Mrs. GREEN APPLEが、NHK連続テレビ小説「風、薫る」主題歌の「風と町」のMVを4月29日21時にプレミア公開することを発表した。さらに、その待機ページでティザー映像が公開された。森のなかと思しき空間のなかを、ゆっくりと歩みを進めていくような映像になっているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。◾️「風と町」2026年4月13日（月）リリース配信：https://lnk.to/MGA_kazetomachi※NHK連続テレビ小説