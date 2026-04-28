ICExが、7月1日発売の2ndアルバム『FRESH!!』の収録曲およびBlu-rayの詳細を公開した。アルバムは全形態共通で10曲収録しており、CD化されていない既発曲も含め、すべてがCD初収録楽曲となる。“FRESH”というタイトル通り、新鮮なICExの魅力を存分に感じられるラインナップが揃っているという。特に新曲「プン☆ジェラ」は、嫉妬心から思わずプンプンしてしまう感情をテーマにした、これまでにない切り口の楽曲でICExの新たな挑戦