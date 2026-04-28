4月24〜26日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、任天堂の人気ゲームを基にして2023年に大ヒットを記録したアニメーション映画の第2弾『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、初週金土日動員112万1000人、興収16億100万円をあげ、初登場1位に輝いた。【写真で見る】4月24〜26日の全国映画動員ランキングを一気見！2位は公開から2週連続首位だった『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、週末金土日