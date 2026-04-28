伊藤健太郎と寛一郎がダブル主演する5月26日スタートのドラマ『100日後に別れる僕と彼』（MBS／TBSほか／毎週火曜深夜）より、山田健人、野村麻純、光宗薫、工藤阿須加、竹中直人の出演が発表され、ポスタービジュアルが解禁。オープニング主題歌は、大阪出身のシンガーソングライター“がらり”の「単純ないきもの」に決定した。【写真】佑馬（伊藤健太郎）と樹（寛一郎）が笑い合うポスタービジュアル原作は、2023年に急逝し