ギタリストSAKI待望のソロメジャーデビューアルバム『PLUVIA』（読み：プルヴィア）の新アーティストキービジュアルが公開となった。SAKIは、Mary’s Blood〜NEMOPHILA のリードギタリストとして活動し、現在はソロギタリスト、Like-an-Angelのメンバーとしても活躍中。これまで在籍したバンドでは、全国各地でのライヴハウスの活動は勿論、LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）や日本武道館など大舞台でのコンサートや海外の大型フェ