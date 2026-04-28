染谷将太主演の映画『廃用身』より、本作の舞台となるデイケア施設「異人坂クリニック」がオンライン上に開院。特設サイトがアップされ、コンセプトビジュアルと２種類のコマーシャル映像が解禁された。【動画】「異人坂クリニック」CM映像2種「院長編」「患者編」本作は、外務省医務官を経て、現在も在宅訪問医として活躍する久坂部羊による同名の小説デビュー作を実写化。監督と脚本を務めるのは吉田光希。吉田が学生時代に