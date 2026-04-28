『ロングレッグス』で一大センセーションを巻き起こしたオズグッド・パーキンス監督×気鋭スタジオ・NEONの最新タッグ作となる映画『KEEPER／キーパー』より、徐々に追い込まれていく様が恐ろしい本予告映像と本ポスターが解禁された。【動画】不穏さと謎に好奇心が刺激される！映画『KEEPER／キーパー』本予告交際相手の男性からロマンチックな週末旅行に誘われた女性を主人公にした本作は、いわゆる“山小屋／山荘もの”の