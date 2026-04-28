お笑いコンビ、バナナマンの日村勇紀が当面の間、休養することが28日、明らかになった。所属事務所の株式会社ホリプロコムが発表した。【写真】乃木坂46・筒井あやめ、バナナマンに写真集を手渡し3ショットに反響「いい笑顔」発表では、日村について「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と説明。これを受け、「当面の間、休養に専念させていただき、