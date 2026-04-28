陸上・織田記念前日会見陸上の織田幹雄記念国際は29日、ホットスタッフフィールド広島で開催される。28日には前日会見が行われ、女子100メートル障害の日本記録保持者・福部真子（日本建設工業）が出席。現在の体調について「元気です」と笑顔で明かし、今季への意気込みを語った。2年ぶりに地元・広島で初戦を迎える。会見に出席した福部は「去年はこの試合に出られなかった。まずは競技場にいられることをすごく嬉しく思って