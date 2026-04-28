昨年１２月に第１子出産を公表した、日本テレビの郡司恭子アナウンサーの私服ショットが反響を呼んでいる。２８日までに自身のインスタグラムを更新し、「すっぴんの日もヘアセットが決まらなかった日も、（帽子の絵文字）があれば心強い」と書き出すと、ネイビーのラインが入った麦わら帽をかぶり、ベージュのノースリーブ×白パンツ×サンダルという涼しげなカジュアルコーデでポーズを取る姿を複数アップ。「子供っぽくなら