大人世代の髪悩みの上位にあがってくるのが「白髪」。染めてあからさまに隠した印象になるよりは、無理なく自然にカバーしたいところです。その願いをサポートしてくれるのが、近ごろSNSでも目にする機会が増えた、ハイライトで白髪をぼかしてカモフラージュする方法。細さや入れ方にこだわることで、派手見えを避けて上品な仕上がりに近づけます。 控えめ好みならコントラストを下げて 馴染みの良さ