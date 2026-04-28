大相撲の十両以上で構成される力士会が２８日、東京・両国国技館で行われた。右鼓膜穿孔（せんこう）の診断で春巡業を途中離脱した幕内・義ノ富士（伊勢ケ浜）も参加し、夏場所（５月１０日初日・国技館）出場に向けて準備していることを明かした。義ノ富士によると、巡業中の稽古で右耳の鼓膜が破れたという。巡業から離脱後は治療と安静に努め、この日から部屋で相撲を取る稽古を再開。計３０番以上をこなした。耳鳴りのよう