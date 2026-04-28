エレン・デジェネレスが、ピクサー製作の短編ストーリーで、再びドリーの声を務めるという。 【写真】笑顔のエレン・デジェネレス 人気アニメ映画「ファインディング・ニモ」の世界観で展開されるという新作については、タイトルを含め、まだ詳細が明かされておらず、デッドラインによるエレンの報道以外、他のキャストに関しては明かされていない。 エレンは2003年公開の「ファインディング・ニ