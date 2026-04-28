夢二と歌舞伎夢二郷土美術館岡山・中区 映画「国宝」で注目を集めている「歌舞伎」。岡山県出身の画家、竹久夢二と歌舞伎をテーマにした企画展が岡山市の美術館で開かれています。 岡山市中区の夢二郷土美術館で開かれている企画展「夢二と歌舞伎」です。 舞台芸術に魅了され、芝居に親しんだという夢二。会場には夢二が歌舞伎に触発されて描いた作品など約100点を展示しています。 歌舞伎「仮名