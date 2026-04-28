高知FW河田篤秀が決めたゴールが話題に鮮やかすぎる”ゴラッソ”が話題を呼んでいる。4月25日のJ2・J3百年構想リーグの第12節で、高知ユナイテッドSCのFW河田篤秀が右足アウトサイドでのロングループ弾を決めた。徳島ヴォルティスと対戦した高知は、後半立ち上がりの1分と経たないタイミングで河田が相手のスキを突いた。最終ラインでのパスが不安定になったところ、ゴールから約35メートルの位置から河田は相手GKの位置を見極