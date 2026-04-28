TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットは、5月5日15時～17時に、山下達郎のラジオ番組「JFNスペシャル2026 山下達郎50周年記念 Sunday Song Book 増刊号 Supported by Rakuten Card」を放送。山下達郎の50年にわたる音楽活動の軌跡を名曲とともに、リスナーの思い出やエピソードを交えながら振り返る。 番組では、山下達郎のこれまでの音楽史をさまざまなエピソードとともに振り返りながら、50年の