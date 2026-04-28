28日正午ごろ、東根市で住宅が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。28日正午ごろ、東根市長瀞の森谷勝美さん73の住まいから火が出ていると、通行人から119番通報がありました。消防により火はおよそ3時間後に消し止められましたが、木造一部2階建ての住宅1棟が焼けました。森谷さんは3人暮らしで、火が出た当時は畑仕事などで家を空けていて無事でした。現場は長瀞小学校から北に300メートルほど進んだ場所にあ