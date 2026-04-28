◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト-阪神(28日、神宮球場)阪神・小幡竜平選手が守備でビッグプレーを見せチームを救いました。阪神は先発・才木浩人投手が1回裏、1アウトからヒットと四球で1アウト1、2塁のピンチ。ここで続く4番・サンタナ選手にセンター方向へ痛烈な打球を打たれます。しかしショートを守る小幡選手がこれをダイビングしながら1バウンドでキャッチ。すぐに2塁へ送球しアウトにするとさらに1塁もアウトに。ダブルプ