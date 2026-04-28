「巨人−広島」（２８日、東京ドーム）元ＡＫＢ４８で女優の前田敦子が始球式に登場した。背番号９の巨人ユニホーム、黒のパンツ姿でマウンドへ。サウスポーから投じたボールはベース盤に向かったが、バウンドして捕手の岸田がキャッチした。ＳＮＳでは「サウスポーにびっくり」、「左投げなんだ」、「めっちゃ綺麗」などの声が寄せられた。この日は「春のプロデュースグルメ総選挙２０２６＆アゲアゲホームラン祭り」