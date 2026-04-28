「ヤクルト−阪神」（２８日、神宮球場）お笑いコンビのＴＩＭのゴルゴ松本とレッド吉田が、始球式に登場した。ジョッキー姿のゴルゴ松本がノーバウンド投球を披露。その後、“命ポーズ”を披露するとスタンドから大きな拍手と歓声が起こった。この日は「ＪＲＡ東京競馬場ナイター」として開催された。