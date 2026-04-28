東京都は28日、多摩動物公園で26日にタイリクオオカミ（亜種：ヨーロッパオオカミ）が生まれたとホームページで発表した。2013年に「アジアの平原」で展示を開始して以来、初めての繁殖となる。【写真】貴重！生まれたばかりのタイリクオオカミの様子ホームページによると、生まれたタイリクオオカミは、26日時点で性別は不明、3頭が監視カメラで確認された。母親はスイ3歳。2023年4月24日ベルン動物園（スイス）で生まれ、2