中国政府は、アメリカのIT大手「メタ」による中国系のAI（人工知能）企業「マナス」の買収を認めないと発表しました。経済安全保障上の理由とみられます。中国の「国家発展改革委員会」は27日「法に基づき外資による『マナス』買収の禁止を決定し当事者に買収取引を取り消すよう求めた」と発表しました。法律の具体的な根拠は示していません。メタは2025年12月、マナスを20億ドルで買収する意向を発表していました。マナスは中国で