Mrs. GREEN APPLEの新曲で、NHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌の「風と町」のMusic Videoがあす29日、午後9時よりYouTubeでプレミア公開される。その待機ページでTeaser Movieが公開された。【動画】Mrs. GREEN APPLE「風と町」Teaser Movie森のなかと思しき空間のなかを、ゆっくりと歩みを進めていくような映像に、一枚の葉っぱが風に舞い、物語のはじまりを予感させる。なお「Behind the Song & the Scenes」はすで