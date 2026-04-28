女優の音無美紀子（76）が28日、自身のインスタグラムを更新。同年代の大物女優とバッタリ会ったことを明かした。「『ミッコちゃーん』って声でびっくり！きゃあ、知子ちゃーんと思わずハグ」とつづり、女優の小川知子とのツーショットを披露した。「この広い東京でバッタリ会うって、嬉しいよね」と音無。「相変わらずカッコ良くて元気！！フットワークが良くて、いつも感心するの、その若々しさにも」とつづった。「また