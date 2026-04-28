俳優の坂東龍汰（２８）が２８日、大阪市内で、舞台「カッコーの巣の上で」大阪公演（７月１０〜１３日、森ノ宮ピロティホール）の取材会に出席した。６０年代の精神病院を舞台に人間の尊厳と不条理を描き、７５年にはジャック・ニコルソン主演で映画化されたケン・キージーの同名小説を劇作家、俳優の松尾スズキ（６３）が手がける。松尾作品への初出演に「経験できるのは、なんて幸せ者なんだろうという気持ちです。あんまり