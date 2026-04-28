インドネシアの首都ジャカルタ近郊で列車同士が衝突し、15人が死亡しました。ジャカルタ近郊の駅で27日夜、停車していた通勤電車に長距離列車が追突しました。車両の中に乗客が取り残されたため救助活動が夜通し続き、地元メディアはこれまでに15人が死亡し、84人がけがをしたと報じました。通勤電車の女性専用車両が最も大きな被害を受け、犠牲者は全員女性だということです。長距離列車の乗客約240人にけがはありませんでした。