力士会に出席した炎鵬＝28日、両国国技館脊髄不全まひの重傷による長期休場で転落した序ノ口から3年ぶりに十両復帰の炎鵬が28日、両国国技館での力士会に出席し「懐かしい感じ。顔ぶれがすごく変わったし、早くなじめたらいい」と笑みを浮かべた。周囲からは「おかえり」と声をかけられた。春場所後の稽古再開から関取用の白いまわしで汗を流し、この日から関取衆との申し合いを再開。番付表を見た瞬間は「じーんときた」と言