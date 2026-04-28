国内の空港と海外を結ぶ国際旅客便の今夏ダイヤ（3月29日〜10月24日）が週5445.5便となり、前年同期と比べて4％減少となった。減少は新型コロナウイルス禍の2020年以来、6年ぶり。日中関係悪化の影響で、中国便が53％減と大幅に減った。国土交通省が28日、認可状況をまとめ発表した。中国便は1279.5便だった前年同期から、597便に減った。一方、他のアジア路線や欧州便は増加。増加率は韓国22％、台湾12％、フランス11％など。