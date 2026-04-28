ボートレース江戸川「ゴールデンカップ」の3日目が、28日に行われた。この日は強い追い風のため1Rから安定板を使用し、2周回の短縮で行われ、8R以降は水面状況の悪化により中止・打ち切り（日程変更はなし）になったが、中止直前の7Rで品田直樹（47＝東京）がインから逃げて貴重なシリーズ2勝目をゲットした。2コースから握ってきた小原聡将に並びかけながらも競り勝ち、「足は少し鈍い感じで回転不足かもしれないが、それで