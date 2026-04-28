元モーニング娘。で４児ママの市井紗耶香（４２）が２８日、ブログを更新。４月から新社会人となった娘に会い、手作りの総菜を渡し、「安心」したことを明かした。モー娘。２期メンバーの市井は２０００年５月に卒業。その後、歌手活動をしたが、０３年１１月に芸能界引退を発表。０４年５月にギタリストと結婚し、同年８月に長女（２１）を出産。次女（１８）も誕生したが、１１年５月に離婚。１２年７月に美容師と再婚し、１