はしかの感染者数が2025年の4倍以上と、今、急増しています。ゴールデンウィーク中に感染が拡大する恐れもあり、注意が呼びかけられています。東京都内のクリニックで27日、40代の男性が受けていたのは「はしか」のワクチン接種です。男性は事前の検査で、抗体の量が不十分であることが分かり、ワクチンの接種を受けることにしたといいます。いとう王子神谷内科外科クリニック・伊藤博道院長：この2週間、特に直近の1週間は、毎日