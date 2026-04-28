シーズン残り１か月で調子が上向きなのは朗報だ。セルティックの前田大然は、ここ２試合連続でゴールを記録した。スコティッシュ・カップ準決勝でセント・ミレンを相手に18試合ぶりの得点をマーク。さらにリーグ前節のフォルカーク戦では２ゴールを決めている。専門サイト『67 HAIL HAIL』は４月26日、「直近のマエダは、まさにセルティックが必要とするタイミングで調子を取り戻した。夏の移籍市場に向けてクラブの立場も強