様々な分野で功績のあった人を称える「春の褒章」の受章者が発表されました。 今年は県内から、9人が受章しました。 （谷川 義浩さん） 「収穫は3月。普通は1月末ぐらいにとるが、おいしくなるまで待つ。ちょっとこだわり」 小さなつぼみが顔をのぞかせるのは、長崎生まれの「せとか」です。 生産しているのは、長与町の谷川 義浩さん 66歳。 農業や商業などで功績のあった人に贈られる「黄綬褒章」を受章