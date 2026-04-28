2025年12月から運転を停止している北陸電力の七尾大田火力発電所2号機の運転再開が2027年春ごろとなることがわかりました。北陸電力の七尾大田火力発電所2号機は2025年12月30日、落雷によって変圧器の内部が一部溶けるなど、大きな損傷を受け、現在も運転を停止しています。北陸電力は28日の会見で、復旧に向けて内部の部材を取り換えるなどの大規模な工事が必要で、2号機の運転再開は2027年の春ごろになるとの見通しを明らかにし