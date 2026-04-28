平田知事は公約に掲げていた「県北知事室」を、佐世保市に開設しました。 現地視察や地域の声を聞く拠点として、県北地域の振興につなげます。 佐世保市の県北振興局に開設された「県北知事室」。 新幹線が開通し、再開発が進む長崎市や企業立地が相次ぐ県央地域に対し、産業振興などが課題となっている県北地域の現状把握や、政策立案の拠点として平田知事が設置を公約に掲げていました。 （平田知事） 「県