村上が止まらない。12号アーチを放って本塁打ランクのトップに立った(C)Getty ImagesMLB公式サイトは現地時間4月27日、30球団別に最も印象深い新戦力選手を特集した。ブルージェイズの新エースとなったディラン・シースや、タイガースのケビン・マゴニクル内野手らの名前が挙がる中で、日本人選手ではホワイトソックスの村上宗隆が唯一選出された。【動画】深夜に豪快な一発！村上宗隆、逆転3ランを放つシーンをチェック村上は