「ベビーフット 足爽快ロールオンジェル」“喜びを企画して世の中を面白くする”商品を展開するリベルタは、美しい素足づくりを応援する「ベビーフット」から、「ベビーフット 足爽快ロールオンジェル」を4月28日にリベルタオンラインショップ・ECモールで先行発売、5月8日から全国のバラエティショップ、一部ドラッグストア、総合スーパーにて順次発売する（一部取り扱いのない店舗もある）。立ち仕事やスポーツ後、さらにこれか