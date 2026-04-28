リンガーハットは、4月29日から、全国のリンガーハット フードコート店舗において、小学生以下の消費者を対象とした「おこさまメニュー」を、単品各390円（税込）で開始する。これまでセットメニュー（590円）のみだったおこさまメニューを、単品から注文できるように刷新し、好みに応じて、ジュースやデザートをプラスできる自由度の高いメニュー体系にした。ゴールデンウィーク期間中や、ショッピングでフードコートを利用する家