島忠は、4月29日〜5月11日の期間限定で、家計応援企画「爆安挑戦セール」の第4弾を開催する。食品・日用品の値上げが続く中、島忠は「物価高に負けない全力価格応援」を掲げ、生活必需品を中心に、通常に比べて求めやすい価格で提供する同セールを企画した。今回のセール第4弾では、特に価格にこだわった「爆安挑戦商品」を従来の10アイテムから倍増となる20アイテムへと拡充した。日用品や食品など、日々の暮らしに欠かせない商品