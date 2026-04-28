タカキューが展開するファッションブランド「T／Q（ティーキュー）」は、5月2日から日本の伝統文様を取り入れた新作和柄アイテム4型を全国の店舗およびオンラインショップで発売する。同コレクションでは、古来から魔除けや成長を願う「麻の葉」や、前進を象徴する「とんぼ」など、それぞれに深い意味や願いが込められた縁起の良い伝統文様を採用。凹凸感があり肌離れの良い「サッカー生地」を採用したカジュアルシャツやポロシャ