「金麦〈彩りはずむ夏の夜〉」サントリーは、「金麦〈彩りはずむ夏の夜〉」を6月23日から夏季限定で発売する。麦のうまみにこだわった“幸せな家庭の食卓に最もふさわしいビール類”がコンセプトの「金麦」ブランドは、多くの消費者に好評を得ている。なかでも季節のワンシーンを商品名に盛り込んだ限定品には「ネーミングが情緒的で惹かれる」「味わいからも季節を感じられた」といった声が寄せられた。今回は夏季限定商品「金麦