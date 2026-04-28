マイボイスコムは、2回目となる「機能性表示食品」に関するインターネット調査を23月1日〜7日にマイボイスコムのアンケートモニターを対象に実施し、1万1179件の回答を集めた（調査対象：マイボイスコムのアンケートモニター、調査方法：インターネット調査（ネットリサーチ）、調査時期：3月1日〜3月7日、回答者数：1万1179名）。機能性表示食品は、パッケージに「機能性表示食品」と表示があり、科学的根拠に基づく健康機能・成