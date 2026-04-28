◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月28日神宮）阪神は28日のヤクルト戦のスタメンを発表した。26日の広島戦で死球を受けて左手首を骨折した近本が離脱。不動だった1番には誰が入り、中堅を誰が守るかに注目が集まったが1番・中堅には福島圭音（24）が入った。外野は左翼に高寺、右翼に森下が入った。福島は2001年生まれ、埼玉県出身の24歳。1メートル71、72キロ。右投げ左打ち。小3から野球を始め遊撃手としてプレー