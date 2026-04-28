◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月28日神宮）阪神・小幡竜平内野手が遊撃でビッグプレーを披露してチームを救った。初回の守備。1死一、二塁のピンチでサンタナの放った中堅へ抜けようかという強烈なゴロをダイビングで好捕。すぐに二塁へ送球し、二塁手・中野が一塁へ転送して併殺を完成させた。小幡は26日の広島戦の9回に遊撃で失策。失点にはつながらずチームは勝利したものの、汚名返上のスーパープレーで敵