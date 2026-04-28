若者のお酒離れがいわれる背景には何があるか。金沢大学融合研究域融合科学系教授の金間大介さんは「全国の20〜39歳の男女1000人を対象にしたアンケートでは、先輩や上司との飲み会が好きと答えたZ世代はわずか20.6％だった。しかし、若手育成中の上司や先輩は落ち込む必要はない。特に今の20代前半の人たちは、お酒を日常のものと捉えなくなってきている」という――。※本稿は、金間大介、酒井崇匡『仕事に「生きがい」はいりま