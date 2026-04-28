車を売ったのに納税通知が届くと、支払い義務が自分に残っているのか不安になります。結論は、登録上の名義が切り替わっていないと、課税上はあなたが納税義務者として扱われる可能性が高いです。 特に自動車税（種別割）は4月1日時点の登録情報で決まりやすいので、売買日ではなく「名義変更が完了した日」が重要です。 自動車税は4月1日現在の登録上の所有者に課税される 自動車税（種別割）の納税義務者は、4