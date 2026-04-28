ボートレース鳴門のＧIII「オールレディース第４２回渦の女王決定戦競走」が２９日に開幕する。２０２６年後期（７月〜１２月）に適用される級別の審査期間は３０日で終了。今節に出場する選手は初日と２日目が対象となる。安井瑞紀（３２＝岡山）の２０２６年後期適用勝率５・５２。現在はＡ１だが、一気にＢ級降格のピンチ。現状でＡ２ボーダーより上に位置する。２日間の着順次第ではボーダー下まで下がる可能性もあるが、