年度途中で車を手放すと税金が戻る、と聞いたことがある人は多いです。これは半分正しく、半分は車の種類で変わります。普通車の自動車税（種別割）は、抹消登録（廃車）などの手続が年度途中で完了すると月割で減額され、すでに払っていれば差額が還付される仕組みがあります。 一方、軽自動車税は月割還付がない自治体が一般的です。どの条件で戻るのかを分かりやすく整理します。 普通車は「抹消登録」なら月割